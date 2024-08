Mit keinem Trainer hat sich Gernot Messner öfter duelliert als mit Philipp Semlic. Sieben Mal, um genau zu sein. „Er ist schon aus Akademie-Zeiten ein guter Bekannter“, erzählt der GAK-Coach vor dem Wiedersehen mit dem nunmehrigen Trainer der WSG Tirol. Bei den ersten beiden Aufeinandertreffen betreute Messner noch die U18 des WAC und Semlic die Altersgenossen des SK Sturm. In den vergangenen Jahren kreuzten die zwei Übungsleiter in der 2. Liga die Klingen – Messner als GAK-Trainer, Semlic in Diensten von Lafnitz und St. Pölten.