Der GAK erlebt in seinen ersten beiden Comeback-Matches in der Bundesliga ein Kontrastprogramm. Dem hochemotionalen Kräftemessen vor dem eigenen Publikum mit Liga-Krösus Salzburg folgt das Gastspiel bei der WSG Tirol, das am Samstag mutmaßlich vor vergleichsweise bescheidener Kulisse in Innsbruck über die Bühne gehen wird.

„Wir müssen trotzdem mit der gleichen Energie, Einstellung und Bereitschaft auf den Platz gehen“, fordert Trainer Gernot Messner - wohlwissend, dass dies in einem nahezu leeren Stadion keine leichte Aufgabe ist: „Für uns ist es trotzdem das nächste Highlight-Spiel.“

Die 2:3-Niederlage gegen Salzburg hat letztlich Rückenwind gegeben, auch wenn nach dem Schlusspfiff der Frust noch groß war. „Du hast überall nur Lob gekriegt, aber zero points bleiben zero points“, erinnert Messner, glaubt jedoch, dass sich sein Team das Lob dennoch verdient hat: „Die Mannschaft hat Selbstvertrauen getankt, ist gut in der Liga angekommen. Die letzten 20 Minuten gegen Salzburg waren richtig gut. Da hat sich die Energie in unsere Richtung gedreht. Mit etwas mehr Spielglück hätten wir mehr mitnehmen können.“

Bei der WSG soll nun erstmals angeschrieben werden. In dieser Partie werde man laut Messner auch „ein bisschen mehr unser eigenes Spiel“ am Platz sehen, wobei man auch gegen die „Bullen“ probiert habe, nach vorne zu verteidigen und im Spielaufbau mutig zu sein.

Messner will WSG nicht unterschätzen

Den Fehler, die WSG zu unterschätzen, möchte der GAK jedoch nicht begehen. Bei den Tirolern ist seit dieser Saison der Steirer Philipp Semlic als Trainer im Amt. „Die WSG ist uns in Sachen Bundesliga-Erfahrung voraus. Sie haben eine klare Idee, sind fußballerisch gut und verfügen über Qualitätsspieler“, so Messner.