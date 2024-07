Gleich zum Saisonauftakt musste der GAK „Überstunden“ machen. Die Rotjacken schafften den Aufstieg in die zweite Runde des ÖFB-Cups erst gegen Velden aus der Kärntner Liga erst im Elfmeterschießen, nachdem es nach Verlängerung 2:2 gestanden war. Tags darauf gibt es positive Nachrichten des Bundesliga-Aufsteigers. Die Roten verstärken sich mit Dennis Dressel. Der 25-Jährige war zuletzt vereinslos, spielte davor bei 1860 München und Hansa Rostock. Dressel hat in seiner Karriere insgesamt 68 Einsätze in der 2. deutschen Bundesliga sowie 109 Einsätze in der 3. Liga Deutschlands absolviert.

„Wir sind sehr glücklich, Dennis Dressel für den GAK gewonnen zu haben. Seine Vielseitigkeit und seine Erfahrung im zentralen und defensiven Mittelfeld werden unser Team erheblich stärken. Wir sind überzeugt, dass Dennis eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft spielen wird,” sagt Sportdirektor Didi Elsneg.