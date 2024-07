Romeo Vucic läuft in der kommenden Saison für den GAK auf. Die Rotjacken präsentierten am Freitag nach Martin Kreuzriegler ihren zweiten Neuzugang des Tages, der 21-jährige Vucic kommt leihweise für ein Jahr von der Wiener Austria. Die Athletiker verfügen dabei über eine Kaufoption. Der U21-Teamspieler hat 37 Bundesliga-Einsätze für die Veilchen in den Beinen, dabei gelangen ihm drei Treffer und zwei Assists.