Bundesliga-Aufsteiger GAK hat Martin Kreuzriegler als nächste Verpflichtung vor der neuen Saison bekanntgegeben. Der 30-jährige Innenverteidiger, der zuletzt bei Valerenga IF in Norwegen tätig war, unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre in Graz. Kreuzriegler bringt umfassende internationale Erfahrung mit, spielte er doch nicht nur in Norwegen, sondern auch in Malta und in Polen in unterschiedlichen Klassen und Ligen Fußball.