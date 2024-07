Die Vorfreude der GAK-Anhänger auf die neue Saison ist groß. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga steigt auch das Interesse der Fans. Aktuell sind 4000 Abos abgesetzt, davon 500 VIP-Tickets. Und bis zum Saisonstart am 2. August (20.30 Uhr) gegen Salzburg sind ja noch ein paar Tage Zeit, um sich eine Jahreskarte zu sichern. Wie der Kader im ersten Liga-Spiel aussehen wird, steht noch nicht ganz fest. Drei Spieler wollen die Rotjacken noch verpflichten, damit sie gut gerüstet ins neue Spieljahr starten können. „Wir führen derzeit gute Gespräche, müssen aber auch Geduld beweisen. Wirtschaftlich sind uns andere Klubs voraus, das macht Verhandlungen herausfordernder“, sagt Sportdirektor Didi Elsneg, der davon ausgeht, noch in dieser Woche eine weitere Neuerwerbung präsentieren zu können.

Aktuell schwitzen die „Roten“ für vier Tage im Camp in Loipersdorf, wo auch an einer System-Umstellung gearbeitet wird. „Ich halte die Trainingslager gerne kurz, das sind Erfahrungen aus den vergangenen Jahren“, sagt Trainer Gernot Messner. Hinsichtlich Verstärkungen hätte der Coach sehr schnell alle Spieler im Kader, er weiß aber auch, dass „sich Transfers bis zum Ende der Übertrittszeit“ hinziehen können.