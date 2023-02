Wird er einschlagen, wie eine Bombe? Diese Frage stellen sich so manche Austria Klagenfurt-Fans. Sebastian Soto hat zumindest in den Testspielen sein großes Potenzial aufblitzen lassen. Sein Beginn am Wörthersee gestaltete sich in der Tat schwierig, da sich ein Fehler im Anmeldeverfahren eingeschlichen hatte und sich der US-Boy mit chilenisch-mexikanischen Wurzeln mehrere Wochen auf eigene Faust fit halten musste. „Es war nicht vorherzusagen, was passieren wird. Es war keine einfache Phase, sich selbst zu motivieren, aber ich bin topfit aus der Winterpause gekommen“, erzählt der 22-Jährige, der in San Diego aufgewachsen ist und das dortige „Beachlife“ liebt.