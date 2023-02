"Er ist noch ein junger Spieler, der absolut kicken kann und der weiß, wie man Tore schießt. Aber er muss sich hier noch ans Tempo gewöhnen, dann trau’ ich ihm viel zu", verriet Austria Klagenfurt-Coach Peter Pacult. Die Rede ist von Neuzugang Nicolas Binder, der die Offensive der Kärntner verstärkt. Laut eigener Aussage hat sich der Mittelstürmer bereits bestens in Klagenfurt eingelebt. „Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Die ersten Eindrücke sind top. Die Option, in Klagenfurt Bundesliga zu spielen, ist größer als bei Rapid, vom dem her bin ich gespannt, was mich alles erwartet. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen“, verdeutlicht der 21-Jährige.