Graz hat wieder ein Derby! Der GAK trifft im ÖFB-Cup-Achtelfinale auf den SK Sturm und wird das Heimrecht beantragen, was als Formalakt durchgehen sollte. Bobfahrerin Katrin Beierl, die im August im Urlaub in Peru einen Schlaganfall erlitten hatte, zog am Sonntagabend folgende Paarungen:

10 Prozent des Ticket-Kontingentes müssen laut Regulativ an Sturm gehen, wie viel es wirklich werden, ist noch offen. Start für den Ticketverkauf ist ebenso noch nicht bekannt, sicher ist, dass GAK-Mitglieder und -Dauerkartenbesitzer Vorkaufsrecht haben werden. Es ist das erste Grazer Stadtderby seit dem 17. Mai 2007, damals gewann Sturm vor ausverkauftem Haus dank eines Tores von Mario Haas in der 37. Minute mit 1:0.

Die Austria hat den einzigen verbliebenen Fußball-Regionalligisten zugelost bekommen. Die Violetten treffen auf den Wiener Sport-Club.

Titelverteidiger Salzburg empfängt die Admira, der LASK hat den FAC zu Gast. Das einzige Duell zweier Bundesligisten werden WSG Tirol und Rapid ausfechten. Der WAC spielt gegen Blau Weiß Linz, Austria Klagenfurt gegen den FC Dornbirn. Die SV Ried, Finalist in der Vorsaison, bekommt es mit dem SV Horn zu tun.