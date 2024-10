Unentschieden scheint das Lieblingsresultat der beiden Austrias in der Bundesliga in direkten Duellen zu sein. Seit dem Aufstieg der Waidmannsdorfer gab es in zehn Aufeinandertreffen auf Ligaebene gleich sieben Remis. Den letzten und einzigen Sieg gegen die Wiener feierte die Pacult-Elf mit 2:1 im April 2023 auswärts. Diesmal wäre ein Dreier am Sonntag (14.30 Uhr, Sky) in der Klagenfurter Arena für beide Teams immens wichtig, um wieder in die Top sechs zu rutschen. Das Gedränge im Mittelfeld der Bundesliga ist ein wildes, zwischen dem Dritten, BW Linz, und der achtplatzierten Klagenfurter Austria liegen nur drei Punkte.

Nach der bitteren 0:4-Klatsche vor der Länderspielpause beim LASK sind die Klagenfurter auch gefordert. „Wir wollen nach dem Spiel unbedingt eine Reaktion zeigen. Kämpfen, rennen und wenn sich Chancen bieten, diese eiskalt ausnutzen“, gibt Florian Jaritz die Marschroute vor. Die Wiener sind auch gewarnt. „Klagenfurt ist sehr stabil, wir müssen einen Weg finden, sie zu knacken“, so Trainer Stefan Helm.

Längere Ausfallzeit für Abwehr-Ass

Aus der Länderspielpause kommt Klagenfurt personell gut aufgestellt heraus, auch Rapid-Leihspieler Philipp Wydra ist nach der Blinddarm-OP für das Spiel gegen die „Veilchen“ fit. Fehlen wird neben Sebastian Soto aber Kosmas Gkezos. Er erlitt im Training eine Oberschenkelverletzung, das MRT ergab eine Ausfallzeit von mehreren Wochen.