Rekorde, Statistiken und mögliche Prognosen sind im Fußball immer so eine Sache. Doch Fakt ist: SK Austria Klagenfurt, der aktuelle Tabellensechste, hat vor dem Auswärtsduell gegen den LASK elf Punkte zu Buche stehen – und das ist Klubrekord. Der große Umbruch der Kärntner wurde in den vergangenen Monaten zur Genüge durchgekaut, den Begriff Meistergruppe lässt man im Augenblick verständlicherweise (noch) in der Schublade.

In Ben Bobzien, der auf Leihbasis vom deutschen Erstligisten Mainz an den Wörthersee wechselte, haben die Violetten einen kreativen Offensivallrounder in ihren Reihen, der sukzessive eine Hauptrolle einnimmt. Aktuell hält er bei vier Bundesliga-Treffern und schließlich sind es jene Attribute wie schnell, trickreich, hungrig und variabel, die den 21-Jährigen auszeichnen. Der DFB-Junioren-Teamspieler dreht am liebsten „im Halbraum so richtig auf“ – seine Qualität im Dribbling hat er mitunter bereits unter Beweis gestellt.

„Es gibt einem ein gutes Gefühl“

„Wir haben ziemlich schnell zueinandergefunden, aber von nahezu perfekt, sind wir noch weit entfernt. Das hat sich in den letzten Spielen gezeigt. Es fehlt teilweise noch dieses Verständnis, quasi jene Dinge, die man nur am Feld erfassen kann.“ Angesprochen auf die ausbaufähige Chancenauswertung, meint der Deutsche: „Natürlich will man am liebsten jeden Ball reinmachen, aber das funktioniert leider nicht immer so, wie man es gerne hätte. Aber es gibt einem ein gutes Gefühl, wenn dir der Trainer das Vertrauen schenkt.“

Jene Tatsache, dass das Linzer „Schreckgespenst“ gegen das Team von Coach Peter Pacult in 21 Pflichtspielen (inklusive Regionalliga Mitte) ungeschlagen (16 Siege, fünf Remis) ist, möchte man aus Sicht der Gäste keine Bedeutung schenken. Schließlich sind die Klagenfurter seit vier Bundesliga-Pflichtspielen ungeschlagen. „Es wird ein schwieriges Spiel, doch wenn wir leidenschaftlich agieren, kompakt stehen und nach vorne unser Ding durchziehen, brauchen wir uns nicht verstecken.“

Personell fällt Philipp Wydra nach einer Blinddarm-OP für das Gastspiel in Linz aus, Kosmas Gkezos stünde nach seiner Gelb-Rot-Sperre in den Startlöchern.