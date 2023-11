„Wir machen im Augenblick aus extrem wenig sehr viel. Was wir manchmal leisten, ist unglaublich. Wir belohnen uns bei wenigen Chancen und bestrafen somit die Gegner“, verdeutlicht Austria-Abwehrchef Nicolas Wimmer. Dass die dünne Personaldecke (mit den Mittelfeldakteuren Andy Irving und Christopher Cvetko wird man noch nicht rechnen können) von außen her permanent thematisiert wird, prallt am Kärntner Kollektiv nahezu ab.