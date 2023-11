Goalgetter Sinan Karweina: „Ich weiß, dass man schnell auf die Schnauze fallen kann“

Austria Klagenfurt gastiert am Mittwoch im Cup-Achtelfinale bei den Veilchen in Wien. Goalgetter Sinan Karweina bleibt demütig. „Damals ist der Trainer tatsächlich schon lauter und kritischer geworden, was ich aber echt gebraucht habe.“