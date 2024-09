Die beiden Sturm-Profis Otar Kiteishvili und Jon Gorenc Stankovic sowie der im Sommer von Graz nach Hoffenheim gewechselte Alexander Prass sind für den Bruno in der Kategorie „Spieler der Saison“ nominiert. „Legionär der Saison“ wird entweder Konrad Laimer, Xaver Schlager oder Ex-GAK-Spieler Marcel Sabitzer. Als bester Trainer der Saison sind Christian Ilzer (Sturm), Gernot Messner (GAK) und Peter Pacult (Austria Klagenfurt) im Rennen.

Entscheidung in Wien

Die Gewinner werden am 7. Oktober im Rahmen einer Gala in der Wiener Marx Halle verkündet. Abgehalten wurde die Wahl von der Vereinigung der Fußballer (VdF). Der Bruno für die Spielerin des Jahres geht an Sarah Mattner-Trembleau (St. Pölten), Verena Volkmer (Austria Wien) oder Claudia Wasser (Vienna).