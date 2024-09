Nach zwei Siegen gegen Ghana und Neuseeland stehen Österreichs Fußball-Frauen jetzt schon fix im Achtelfinale der U20-Frauen-Weltmeisterschaft. Im Duell mit Japan geht es am Montag (1 Uhr, ORF Sport+ live) in Bogota um den Gruppensieg. Mariella El Sherif konnte im Match gegen Neuseeland einen Elfmeter halten und im Ghana-Spiel wurde sie zur Spielerin des Spiels gewählt. Die Hartbergerin zeigt sich mit der bisherigen Leistung zufrieden und hofft, noch lange im Turnier zu bleiben. Nach dem Rekordtransfer von den Sturm Graz Frauen in die deutsche Liga der nächste Erfolg für die beste Torhüterin der vergangenen Bundesliga-Saison in Österreich.