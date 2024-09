Nach dem Nationalmannschafts-Debüt für die Schweiz beim 0:2 gegen Dänemark, als Gregory Wüthrich in der 53. Minute eingewechselt wurde, wartet auf den Sturm-Verteidiger nun die Startelf-Premiere für die „Nati“. Gegen Europameister Spanien wird der 29-Jährige in der Nations League den gesperrten Nico Elvedi in der Abwehrreihe ersetzen, das bestätigte Teamchef Murat Yakin gegenüber dem „Blick“: „Er wird spielen“.

Wüthrich wurde nach dem Double-Sieg mit Sturm mit knapp 30 Jahren erstmals für die „Nati“ einberufen und heimst sogleich eine Menge Lob ein. „Gleich vom ersten Training an zeigte er Einsatz sowie gute Aktionen“, sagte Yakin. „Er hat eine positive und erfrischende Einstellung, macht einen sehr sympathischen ersten Eindruck.“

Wüthrich verließ 2019 sein Heimatland in Richtung Australien, wo er nach einem Jahr bei Perth Glory beim SK Sturm andockte. Mit den Grazern gewann er zweimal den Cup und einmal die Meisterschaft, in etwas mehr als einer Woche wartet das Abenteuer Champions League. Im vergangenen Sommer war ein Wechsel zu Augsburg noch geplatzt, im Sommer 2025 läuft Wüthrichs Vertrag bei den Steirern aus.