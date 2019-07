Trotz Wechselgerüchten Neymar zaubert und kehrt nach Paris zurück

Facebook

Neymar will Paris den Rücken kehren © (c) APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Nachdem Neymar den Trainingsauftakt bei Paris St. Germain verpasst hatte, soll der Brasilianer im Laufe des heutigen Montags in die französische Hauptstadt zurückkehren. Der 27-Jährige verpasste die ersten Trainigseinheiten mit seinen Kollegen aufgrund von privaten Verpflichtungen in seiner Heimat. Tatsächlich war Neymar als Unterstützter der Selecao auf der Tribüne beim Copa America Finale gegen Peru.

Viele vermuten hinter Neymars Verhalten eine gezielte Taktik, um einen Wechsel zu seinen früheren Klub dem FC Barcelona zu erzwingen. Erst 2017 wechselte Neymar für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro nach Frankreich. Zuletzt hatte der Superstar auch sehr provokante Aussagen gegen seinen eigenen Verein gerichtet. Bevor er zurück nach Paris reist, zauberte Neymar noch bei einem Kleinfeldturnier:

So meinte Neymar auf die Frage eines Moderators der Plattform "Oh my Goal", welcher sein bemerkenswertester Moment seiner Karriere war, dass der 6:1-Sieg mit Barca im Champions League-Viertelfinale 2016 gegen Paris ganz besonders war. Neymar hatte damals mit zwei Toren kurz vor Schluss Barca nach 0:4-Hinspielniederlage noch ins Halbfinale geschossen.

In Paris weiß man, dass Neymar den Klub verlassen will. Jedoch sei, laut Verantwortlichen noch kein "passendes Angebot" für den Stürmer eingegangen. Gespräche mit FC Barcelona über einen Rückkauf Neymars gibt es jedoch bereits.