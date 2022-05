Vom Ballermann ist Partyschlager-Sänger Ikke Hüftgold längst nicht mehr wegzudenken, Songs wie "Dicke Titten, Kartoffelsalat" oder "Ich schwanke noch" liefen oder laufen auf Mallorcas Partymeile auf und ab. Köln-Stürmer Anthony Modeste hat Hüftgold 2017 bereits mit einem Song beehrt, nun hat auch ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger nach seinem Triumph in der Europa League mit Eintracht Frankfurt ein eigenes Lied bekommen.

Dass Hinteregger nicht nur in der Abwehr wie ein Fels in der Brandung steht, sondern auch äußerst trinkfest ist, hat der Kärntner bei diversen Feierlichkeiten schon mehrfach bewiesen – so auch nach dem Finale gegen die Glasgow Rangers, das er verletzungsbedingt auslassen musste. Garniert mit ausgelesenen Videos der Stunden danach hat Hüftgold nun ein Musikvideo veröffentlicht, das wohl auch bald die Mallorca-Charts erklimmen wird. Hochklassige Verszeilen wie "Wer trinkt jedes Bier auf Ex?" oder "Wer kauft Bier beim Bäcker?" werden mit "Martin Hinteregger!" beantwortet. Hier sehen Sie das Video: