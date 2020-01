David Alaba gilt als Allrounder auf dem Fußballplatz, zuletzt agierte der 27-Jährige als Innenverteidiger. In Zukunft will der Bayern-Profi dem gegnerischen Tor aber wieder näher sein, als dem eigenen.

David Alaba durfte in der laufenden Saison erst einen Treffer bejubeln – diesen erzielte er als Linksverteidiger. ©

Bayern-Star David Alaba ist unter Trainer Hansi Flick im Verlauf der Hinrunde der deutschen Bundesliga zum Abwehrchef in der Innenverteidigung mutiert. Aufgrund der weiterhin verletzungsbedingten Ausfälle von Niklas Süle (Kreuzbandriss), Lucas Hernandez (Innenbandriss Sprunggelenk) und Javi Martinez (Muskelbündelriss) wird der Österreicher auch im Frühjahr auf dieser Position gesetzt sein.

Der Jungvater selbst, über den Pep Guardiola einst meinte, er könne einer der besten Innenverteidiger der Welt werden, sieht seine langfristige Rolle auf dem Platz dennoch weiter vorne. "Ich habe einen offensiven Drang in mir und möchte schon ab und zu mit nach vorne kommen", meint der 27-Jährige. "Aber so wie wir das im Moment spielen, macht das sehr, sehr viel Spaß." Die Münchener liegen in der Liga derzeit mit vier Punkten Rückstand auf RB Leipzig auf Rang drei und sind sowohl in der Champions League als auch im DFB-Pokal noch vertreten.