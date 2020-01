Facebook

Shalimar Heppner mit David Alaba beim Oktoberfest © APA/dpa/Matthias Balk

"Danke 2019 für das größte Geschenk, das ich mir jemals vorstellen hätte können. Wir freuen uns auf 2020 und die kommenden Jahre mit dir." Mit diesen Worten und einem Bild begeistert David Alabas Freundin Shalimar Heppner, PR-Managerin und Tochter von Star-Koch Frank Heppner, ihre Follower auf Instagram. Auf dem Bild sind die Füße des kleinen Sohnes sowie die Hände der Eltern zu sehen. Alaba wiederum postete ein Foto von sich und seinem Sohn mit dem Zusatz: "Ich kann es kaum erwarten, dir die Welt zu zeigen."

Noch ist der Name des Nachwuchses nicht bekannt - wobei es auch bleiben könnte. Der Sohn soll am 3. Dezember das Licht der Welt erblickt haben. Genaue Details sind aber auch dazu nicht bekannt, lediglich einige Bayern-Stars sollen das der Bild-Zeitung verraten haben, darüber hinaus hatte der ÖFB-Star an diesem Tag das Training an der Säbener Straße ausgelassen.