Shalimar Heppner und David Alaba © APA/dpa/Matthias Balk

Sportlich läuft es für David Alaba und seine Bayern alles andere als nach Wunsch. Am Samstag setzte es für den ÖFB-Star eine 0:3-Heimklatsche gegen Mönchengladbach, bei der er sich auch noch verletzte.

Der 26-Jährige sagte für das Nations-League-Duell am Freitag mit Nordirland sowie den folgenden Test am 16. Oktober in Dänemark wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel ab. Das gaben der ÖFB sowie die Bayern am Sonntag bekannt.

Dafür läuft es in der Liebe besser für Alaba. Am heutigen Sonntag zeigte er sich beim Oktoberfest zum ersten Mal mit seiner Freundin in der Öffentlichkeit: Shalimar Heppner. Die PR-Managerin ist Alabas Nachbarin im bayerischen Grünwald. Daher kennen die beiden einander schon länger.

Wie lange die beiden liiert sind, ist nicht bekannt, sondern nur, dass Shalimar die Tochter von Nobelkoch Frank Heppner ist.

