David Alaba fällt für das Nationalteam aus © GEPA pictures

Das ist ein schwerer Schlag für das österreichische Nationalteam. David Alaba steht der rot-weiß-roten Auswahl für das Nations-League-Spiel gegen Nordirland und den freundschaftlichen Länderkampf gegen Dänemark nicht zur Verfügung. Der Topstar erlitt beim 0:3 des FC Bayern gegen Mönchengladbach eine Muskelverletzung.

Die Pause wird nach Auskunft der Bayern aber nicht so lange dauern wie befürchtet. Demnach soll Alaba, der sich am Sonntag in München Tests unterzog, in zwei Wochen wieder einsatzfähig sein.

Über eine eventuelle Nachnominierung entscheidet Teamchef Franco Foda nach dem heutigen Bundesliga-Schlager zwischen Sturm und Salzburg. Das ÖFB-Team trifft Montagmittag zu einem dreitägigen Trainingslager in Bad Waltersdorf zusammen (zur ersten Übungseinheit kommt es um 18 Uhr). Danach geht es für das Nordirland-Spiel und zwei weitere Trainingstage nach Wien, ehe am folgenden Dienstag in Herning der Test gegen WM-Achtelfinalist Dänemark auf dem Programm steht.