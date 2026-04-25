In der Arena von Schalke 04 ist eine Leiche gefunden worden. Es habe sich um einen älteren Mann gehandelt, der an einer natürlichen Todesursache starb, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei am Mittwoch als Besucher bei einer Führung durch die Spielstätte des deutschen Fußball-Traditionsclubs dabei gewesen, am Donnerstag wurde er von einer Reinigungskraft entdeckt. Warum sein Fehlen nicht auffiel und er erst am folgenden Tag gefunden wurde, ist laut Polizei unklar.

Schalke reagierte „mit großer Bestürzung auf die Nachricht, dass eine verstorbene Person in einem Waschraum der Veltins-Arena aufgefunden wurde. Den Hinterbliebenen drückt Schalke 04 sein tiefes Mitgefühl aus“, zitierte die „Bild“-Zeitung den Verein. Die zuständigen Behörden würden mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bei der Aufklärung unterstützt. Schalke unter Trainer Miron Muslic liegt aktuell auf dem ersten Platz der zweiten deutschen Liga und steht kurz vor dem Wiederaufstieg in die Bundesliga