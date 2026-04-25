Diesen Fußball-Samstag im April werden die Fans von York City und Rochdale so schnell wohl nicht vergessen. In der englischen National League, der fünfthöchsten Spielklasse des Landes, kam es zu einem der wohl dramatischsten Saisonfinali aller Zeiten. In der letzten der 46 Runden kam es in Rochdale zum direkten Aufeinandertreffen der besten beiden Teams der Liga. Die Gastgeber hatten nach 45 Spieltagen 105 Punkte gesammelt, die Gäste aus York deren 107. So ging es im direkten Duell nicht nur um den Meistertitel, sondern auch um den Aufstieg in die League Two – denn nur ein Klub aus der 24 Teams umfassenden Liga ist für den direkten Aufstieg berechtigt.

Und so kam es in Rochdale zum absoluten Drama: In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang den zweitplatzierten Gastgebern durch Emmanuel Dieseruvwe tatsächlich der Führungstreffer und somit das vermeintliche Tor zum Aufstieg. In Rochdale hielt es niemanden auf den Sitzen, die Fans stürmten das Spielfeld. Der Haken: Eine Minute Nachspielzeit war noch zu spielen. Und nachdem es gelungen war, den Platz zu räumen, kam es, wie es fast kommen musste: Das Spiel wurde wieder angepfiffen und Yorks Josh Stones besorgte in der 103. Minute wirklich noch den Ausgleich. So verteidigte York die Tabellenführung und spielt in der kommenden Saison in der vierthöchsten Liga. Für Rochdale bleibt mit 106 Punkten der schwere Gang in die Aufstiegs-Play-offs.