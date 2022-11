Spannend bis zum Schluss war die Gruppe D in der Champions League, alle vier Teams hatten vor dem letzten Spieltag die Chance auf den Aufstieg ins Achtelfinale. Am Ende sicherte sich Frankfurt dank eines 2:1-Auswärtssieges bei Sporting als Zweiter ebenso das Ticket für die K. o-Phase wie Tottenham. Auch die Londoner drehten ihr Spiel gegen Marseille, der entscheidende Treffer durch Pierre-Emile Höjbjerg fiel dabei erst in die 95. Minute – und beförderte Sporting doch noch auf Rang drei, der den Umstieg in die Europa League bedeutet.

Dieser ist Atlético Madrid verwehrt geblieben. Weil Leverkusen gegen Brügge torlos remisierte und sich dadurch noch auf Rang drei schob, ist die Elf von Trainer Diego Simeone nach der 1:2-Niederlage in Porto als Letzter gänzlich aus dem Europacup ausgeschieden. Die kritischen Stimmen gegen Simeone, der seit 2011 im Amt ist, werden dadurch noch lauter werden.

Leipzig genügt bei Schachtar Donezk heute ein Remis für das Achtelfinale, die Ukrainer brauchen einen Sieg.