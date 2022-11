Diese Woche könnte aus österreichischer Fußballsicht zu einer historischen werden. Denn erstmals könnte es passieren, dass je ein rot-weiß-roter Klub ins Achtelfinale der Champions League und der Europa League einzieht. Salzburg braucht dafür in der Königsklasse am Mittwoch (21 Uhr, ServusTV, Sky & DAZN, live) einen Sieg beim AC Milan. Dem SK Sturm könnte sogar schon ein Remis bei Midtjylland für den Gruppensieg in der Europa League reichen. „Wie sich Salzburg und Sturm präsentieren, ist beeindruckend. Ich bin überzeugt, dass es beide schaffen werden“, sagt der vierfache ÖFB-Teamspieler Tomislav Kocijan.