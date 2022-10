Nachdem die Fans von Feyenoord Rotterdam beim Europa-League-Gastspiel in Graz eine Spur der Verwüstung durch die Stadt gezogen haben, reagierte der niederländische Klub auf die Vorfälle. Die offizielle Stellungnahme des Vereins: „Feyenoord Rotterdam ist zutiefst betrübt über die Ausschreitungen, die am Donnerstagabend in Graz stattgefunden haben. Was genau geschah, muss noch untersucht werden. Fest steht, dass es in bestimmten Bereichen des Stadions zu großen Unruhen und Zerstörungen kam. In Zusammenarbeit mit Sturm und den örtlichen Behörden wird Feyenoord so viele Informationen wie möglich sammeln und Bilder sichten, um auf der Grundlage eines möglichst vollständigen Überblicks die richtigen Schlüsse zu ziehen und Maßnahmen zu ergreifen. Feyenoord bekräftigt, dass es jede Form von Gewalt, Vandalismus und aggressivem Verhalten strikt ablehnt.“