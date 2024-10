Der FC Barcelona hat die Negativserie gegen Bayern München am dritten Spieltag der Champions-League-Ligaphase fulminant beendet. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister siegten die Katalanen am Mittwoch zuhause mit 4:1 (3:1). Inters Marko Arnautovic vergab beim Gastspiel in Bern einen Elfmeter, seine „Nerazzurri“ durften dennoch einen späten Erfolg bejubeln. Siege feierten auch die englischen Topklubs Manchester City und Liverpool.

In Barcelonas Olympiastadion – das Camp Nou wird renoviert – glückte dem Heimteam ein Blitzstart. Kapitän Raphinha sorgte nach nicht einmal 60 Sekunden für das früheste Gegentor in der CL-Geschichte der Bayern. Diese waren um eine schnelle Antwort bemüht. Zunächst wurde ein Treffer von Harry Kane wegen einer Abseitsposition nach VAR-Studium aberkannt, Minuten später erzielte der Engländer mit einer sehenswerten Direktabnahme doch den Ausgleich (18.).

Auch auf der Gegenseite schlug der Torjäger zu. Robert Lewandowski traf gegen seinen Ex-Klub zur erneuten Führung. Diese baute der Brasilianer Raphinha mit zwei weiteren Treffern aus (45., 56.). Konrad Laimer wurde aufseiten der Bayern in der 85. Minute eingewechselt. Die Münchner haben in der Ligaphase erst drei Punkte auf dem Konto, Barcelona sechs.

Salzburg verliert drittes Spiel in der Champions League

Die aktuelle Champions-League-Saison bleibt für Red Bull Salzburg eine Luftnummer. Am Mittwoch unterlagen die Bullen zuhause einem abgeklärten Dinamo Zagreb mit 0:2 (0:0) und sind damit nach drei Spielen der Fußball-Königsklasse weiter ohne Punkt und Treffer. Nach dem 0:3 gegen Sparta Prag und dem 0:4 gegen Stade Brest beträgt das Torverhältnis nun 0:9.

Einmal mehr blieb die Elf von Pep Lijnders über weite Strecken harmlos und konnte nach Rückstand durch Sandro Kulenovic (49.) keine Wende mehr erzwingen. Goalie Alexander Schlager sah in der 66. Minute zu allem Überfluss Rot. Im Finish machte Bruno Petkovic (84.) alles klar.

Damit ist man auf europäischem Parkett bereits seit 5. Oktober 2022 ohne Heimsieg. Die Plätze 9 - 24, die den Aufstieg ins Play-off bringen, rücken in immer weitere Ferne.

Trauner-Treffer zählte nicht

Arnautovic erlebte bei den Young Boys aus Bern einen gebrauchten Abend. Der 35-Jährige scheiterte kurz nach der Pause mit einem schwach geschossenen Elfmeter am Keeper der Gastgeber. Nach einer Stunde wurde der ansonsten blass gebliebene ÖFB-Legionär ausgewechselt. Marcus Thuram sicherte Inter in der Nachspielzeit den Sieg. Gernot Trauner durfte mit Feyenoord Rotterdam über einen 3:1-Auswärtserfolg bei Benfica Lissabon jubeln. Ein Tor des ÖFB-Verteidigers wurde wegen einer Abseitsposition zurückgenommen.

Siege für Manchester City und Liverpool

Erfolge feierten auch Englands Spitzenklubs. Manchester City schoss Sparta Prag mit 5:0 aus dem eigenen Stadion. Erling Haaland schnürte einen Doppelpack, sein erster Treffer war besonders sehenswert. Mit dem Rücken zum Tor beförderte der Norweger den Ball mit der Ferse auf Kopfhöhe ins Tor. Liverpool siegte dank Darwin Nunez in Leipzig und bleibt neben Aston Villa als einziges Team mit neun Zählern makellos. Bei den noch punktlosen Sachsen wurde Christoph Baumgartner eingewechselt, Nicolas Seiwald fehlte aufgrund einer Leistenverletzung.

Atletico Madrid verlor überraschend zuhause gegen Lille mit 1:3. Bereits zuvor punktete Österreich-Schreck Stade Brest auch am dritten Spieltag. Nach Erfolgen über Sturm Graz und Salzburg knöpfte das französische Überraschungsteam dem deutschen Meister Bayer Leverkusen ein 1:1-Unentschieden ab. Florian Wirtz brachte Bayer in Führung (24.), Pierre Lees-Melou glich (39.) für Brest aus. Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo kam trotz klarer Überlegenheit nicht über ein torloses Remis zuhause gegen Celtic Glasgow hinaus.