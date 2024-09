Wer diese Saison alle Spiele der österreichischen Vertreter in der Fußball-Königsklasse sehen will, muss auch Zugriff auf Canal+ haben. Denn der französische Bezahlfernsehsender mit Sitz in Issy-les-Moulineaux besitzt die Exklusivrechte für das Top-Spiel der Champions League am Mittwoch und wählte wenig überraschend nur Spiele mit rot-weiß-roter Beteiligung:

1. Spieltag: 18.9.: Sparta Prag - FC Salzburg , 18:45 Uhr

18.9.: Sparta Prag - , 18:45 Uhr 2. Spieltag: 2.10.: Sturm Graz - FC Brügge, 21:00 Uhr

2.10.: - FC Brügge, 21:00 Uhr 3. Spieltag: 23.10.: FC Salzburg - Dinamo Zagreb, 21:00 Uhr

23.10.: FC Salzburg - Dinamo Zagreb, 21:00 Uhr 4. Spieltag: 6.11.: Feyenoord - FC Salzburg , 21:00 Uhr

6.11.: Feyenoord - , 21:00 Uhr 5. Spieltag: 27.11.: Sturm Graz - FC Girona, 18:45 Uhr

27.11.: - FC Girona, 18:45 Uhr 6. Spieltag: 11.12.: OSC Lille - Sturm Graz, 18:45 Uhr

Welche Spiele Canal+ für die letzten beiden Spieltage wählt, ist noch offen. Welche Begegnungen zur Auswahl stehen, sehen Sie hier! Alle Dienstags- sowie die übrigen Mittwochspartien überträgt wie gewohnt Sky Sport.

Aber auch in der Conference League setzt Canal+ auf Österreichs Vertreter und zeigt ausschließlich Partien von Rapid und LASK, wobei nur der erste Spieltag feststeht: