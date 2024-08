Die Champions League startet bekanntlich mit einem Ligamodus anstatt wie gewohnt mit einer Gruppenphase. Neben dem neuen Modus geht die Königsklasse aber auch mit einer leicht veränderten Hymne in die neue Saison. In den sozialen Medien waren zuvor bereits Videos von der künftigen Einlaufmusik aufgetaucht. „Die neue Marke bietet auch eine leicht verfeinerte Neuaufnahme der UEFA-Champions-League-Hymne, eine der bekanntesten in der Welt des Sports und der Unterhaltung“, erklärte die UEFA am Freitag.

Allerdings falle die Veränderung an dem klassischen Stück moderat aus und weicht nur ein wenig von dem Original des englischen Komponisten Tony Britten ab, stellte der europäische Kontinentalverband klar. Britten habe die Orchestrierung verbessert und die Musik mit einem Orchester und dem international bekannten Chor Tenebrae neu aufgenommen.

Die Hymne war 1992 erstmals vor einem Champions-League-Spiel abgespielt worden und geht auf ein Musikstück des deutschen Komponisten Georg Friedrich Händel aus den Krönungshymnen aus dem Jahr 1727 zurück.

Die Königsklasse startet am 17. September. Die Auslosung ist für den 29. August geplant. Das Finale findet am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz Arena statt.