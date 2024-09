Am 5. November gastiert der SK Sturm im Rahmen der Champions League auswärts bei Borussia Dortmund. Dies ist nicht nur für die Steirer eine denkbar prestigeträchtige Begegnung, sondern auch für Marcel Sabitzer. Der Grazer in Diensten des BVB brennt bereits auf dieses Kräftemessen.

„Erst dachte ich, dass wir auswärts spielen, aber dann habe ich gesehen, dass es bei uns ist. Schade, ich wäre gerne zurückgekehrt“, trauert der ÖFB-Teamspieler einer Dienstreise in die Heimat hinterher und betont ausdrücklich: „Eines ist auch klar, dieses Spiel muss und will ich gewinnen, weil halt der GAK in meinem Herzen ist.“

In der Jugend beim GAK

Sabitzer, dessen Vater Herfried einst für Sturms Lokalrivalen stürmte, kickte selbst von 2001 bis 2008 in der Jugend des GAK. Mit Borussia Dortmund erreichte der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison das Finale der Champions League.