Der Sport rückt auch bei einer Fußball-Europameisterschaft schnell in den Hintergrund, wenn es um die Gesundheit eines Spielers geht. Im Spiel zwischen Ungarn und Schottland blieb der ehemalige Lafnitz-Stürmer Barnabas Varga nach einem Zusammenprall regungslos liegen. Die ungarischen Spieler rannten zu den Sanitätern, um die Trage schneller heranzubringen, während andere Teamkollegen Decken in die Höhe hielten, um den Verletzten abzuschirmen. Alles erinnerte an den schockierenden Herzstillstand von Christian Eriksen bei der EM-Endrunde 2021.

Nach minutenlanger Unterbrechung wurde das Spiel beim Stand von 0:0 fortgesetzt, da Varga beim Abtransport bereits wieder bei Bewusstsein gewesen sein soll. Es folgte eine dramatische Schlussphase in der Kevin Csoboth in der zehnten Minute der Nachspielzeit doch noch zum 1:0-Sieg für Ungarn und ließ Mannschaft wie Fans jubeln. Direkt nach dem Treffer hielt der Angreifer ein Trikot des kurz zuvor verletzten Varga in die Höhe und war sichtlich emotional – eine rührende Geste des Torschützen.