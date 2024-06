Im letzten Gruppenspiel der Gruppe A zwischen Schottland und Ungarn kam es zu dramatischen Szenen auf dem Platz. Beim Stand von 0:0 krachten nach einer Flanke mehrere Spieler zusammen, unter anderem auch Schottlands Tormann Gunn. Bei den Ungarn dürfte es Barnabas Varga so schlimm erwischt haben, dass es ganz ruhig im Stadion wurde. Varga war von 2019 bis 2020 für Lafnitz im Einsatz.

Kurze Zeit später wurde es noch dramatischer. Die ungarischen Spieler rannten zu den Sanitätern, um die Trage schneller heranzubringen, während andere Teamkollegen Decken in die Höhe hielten, um den Verletzten abzuschirmen. Die Szene erinnerte sehr an den Herzstillstand von Christian Eriksen aus dem Jahr 2021. Dominik Szoboszlai hatte Tränen in den Augen, im Stadion wurde es ruhig, alle zitterten.

Mittlerweile dürfte es leichte Entwarnung geben. Der 29-jährige Stürmer wurde unter Applaus vom Spielfeld getragen und war laut Angaben des ungarischen Fußballverbandes dabei ansprechbar und bei vollem Bewusstsein. Genau war das zunächst nicht zu verifizieren, weil die internationale Regie der UEFA wie immer Bilder der Szene verhinderte. Die Ungarn trafen in der zehnten Minute der Nachspielzeit dann noch zum 1:0-Sieg.