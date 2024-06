Österreichs Chancen auf den Achtelfinal-Einzug bei der Fußball-EM in Deutschland sind vor der letzten Runde der Gruppenphase ausgezeichnet. Mit einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel am Dienstag (18.00 Uhr/live ServusTV) gegen die Niederländer würden die Österreicher als einer der beiden Topteams der Gruppe D fix aufsteigen. Bei einer Niederlage stehen die Chancen immer noch sehr gut, führt das ÖFB-Team nach zwei Runden doch die Rangliste der besten Gruppendritten an.

Die vier besten von sechs Gruppendritten schaffen es ins Achtelfinale. Seit Einführung dieses Modus mit der EM 2016 in Frankreich reichten drei Punkte und eine Tordifferenz von -1 als Gruppendritter stets zum Weiterkommen. Österreich hält nach dem 0:1 gegen Frankreich und dem 3:1-Sieg gegen Polen bei drei Punkten und +1 und könnte sich damit wohl auch eine knappe Niederlage gegen „Oranje“ leisten, um aufzusteigen. Dann könnte allerdings das große Rechnen beginnen, zumal drei Gruppen erst danach fertig gespielt werden.



Die Rangliste der Gruppendritten nach zwei von drei gespielten Runden in der EM-Gruppenphase:



1. Österreich (Gruppe D) 3:2 +1 3

2. Slowakei (Gruppe E) 2:2 0 3

3. Dänemark (Gruppe C) 2:2 0 2

4. Albanien (Gruppe B) 3:4 -1 1

5. Tschechien (Gruppe F) 2:3 -1 1

6. Schottland (Gruppe A) 2:6 -4 1



Um die Rangliste der besten Gruppendritten zu bestimmen, werden folgende Kriterien herangezogen:

- höhere Punkteanzahl

- bessere Tordifferenz

- mehr geschossene Tore

- höhere Anzahl der Siege

- geringere Punktezahl in Fairplay-Wertung (jeweils drei Punkte für Rote und Gelb-Rote Karten, ein Punkt für Gelbe Karten ohne Gelb-Rot)

- Position in UEFA-Rangliste der EM-Qualifikation