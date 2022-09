Wie heißt es so schön: Aller guten Dinge sind drei. Zumindest für Annabel Schasching vom SK Sturm Graz. Nachdem die 20-Jährige von den zehn wahlberechtigten Trainern der Bundesligisten für ihre Leistungen in der letzten Saison zur "Spielerin der Saison" ausgezeichnet wurde, regnet es für die Kapitänin der Frauenmannschaft des SK Sturms erneut Auszeichnungen. Bei der alljährlichen Bruno-Gala am Montagabend gewann sie nicht nur in der Kategorie "Spielerin der Saison", sondern wurde gemeinsam mit ihren Mitspielerinnen als "Frauenmannschaft der Saison" ausgezeichnet.