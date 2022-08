Kaum ist das Frauenteam des SK Sturm aus Madrid zurück, wird es für die Grazerinnen wieder ernst. Nach der Niederlage in der Champions-League-Qualifikation gegen Real Madrid steht die neue Bundesligasaison bevor. Auftaktgegner der Grazerinnen wird am Sonntag um 13 Uhr Aufsteiger Kleinmünchen sein. In Linz will die Truppe von Trainer Christian Lang die ersten Punkte der Saison holen.

Aber nicht nur das. Als Vizemeister hat man sich viel vorgenommen. In erster Linie heißt es, an die Leistungen der vorherigen Saison anzuknüpfen. „Wir wollen heuer zeigen, dass unsere Leistungen kein Zufall waren. Vielmehr sind wir Spielerinnen für die guten Ergebnisse verantwortlich“, stellt Sturm-Kapitänin Annabel Schasching vor dem Auftakt der Liga klar. Man will die Leistungen aber nicht nur wiederholen, sondern diese auch übertrumpfen. Dass man sich nach einer Rekordsaison mit dem Vizemeistertitel und einer persönlichen Punktebestmarke von 47 Zählern durchaus hohe Ziele steckt, betont die 20-Jährige: „Wir wollen uns nicht unter Druck setzen. Das Ziel ist es aber, gegen jeden Gegner Punkte zu holen – auch gegen St. Pölten.“ Der Serienmeister hatte einige Abgänge zu verkraften. Dennoch sieht Schasching die Frauen des Ligakrösus auch weiterhin in der Favoritenrolle.

Mit Laura Krumböck, Julia Matuschewski, Merle Kirschstein, Gina Steiner und Sophia Bertolo hat sich der SK Sturm für die neue Saison auf jeden Fall gut gerüstet. Die fünf Neuzugänge sind bereits gut im Team angekommen. „Es sind wirklich coole Mädels und es ist sehr einfach, mit ihnen zusammenzuspielen. Die Reise nach Madrid hat uns aber auf jeden Fall noch einmal zusammengeschweißt“, erzählt die Torschützenkönigin der abgelaufenen Saison.

Neben dem Bundesligaauftakt stehen für drei Sturm-Spielerinnen schon Anfang September die nächsten Höhepunkte an. Annabel Schasching wird neben Torhüterin Mariella El Sherif und Julia Magerl am 3. und 6. September im österreichischen Nationalteam gegen Europameister England und Nordmazedonien in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 im Einsatz sein. Und das vor eigenem Publikum in Wiener Neustadt.

Erste Erfahrungen im Nationalteam hat Schasching bereits heuer bei der Europameisterschaft gesammelt. Aufgrund ihrer guten Leistungen wurden einige Klubs aus dem Ausland auf sie aufmerksam. Trotzdem hat sich Schasching für ein weiteres Jahr bei Sturm entschieden. Ob es sie vielleicht doch noch ins Ausland zieht, hängt von ihrem „Bauchgefühl ab“, wie sie sagt.