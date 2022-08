Es war kein spielentscheidendes Tor, das Sophia Bertolo bei Sturms 5:1-Sieg beim Champions-League-Qualifikationsturnier gegen Tomiris-Turan in der 97. Minute erzielt hat. Dennoch wurde es emotional: „Ich habe sogar geweint“, gibt Bertolo zu. Die Mitspielerinnen eilten zur Jubeltraube, jeder freute sich für die Angreiferin. Der Grund: Vor wenigen Wochen spielte die 21-Jährige noch für Seckau in der Landesliga, plötzlich ist sie Torschützin in der Königsklasse. „Ich habe es gar nicht glauben können“, sagt Bertolo.