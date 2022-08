Vergangene Saison spielten die Frauen des SK Sturm die beste Saison in ihrer Historie und krönten sich zum Vizemeister der Bundesliga. Die harte Arbeit hat sich also durchaus bezahlt gemacht, denn: Das Team von Trainer Christian Lang tritt als eine von zwei österreichischen Klubs in der Qualifikation der Women’s Champions League an. Zwei Runden sind zu überstehen, bevor man in der Gruppenphase steht. In der ersten Qualifikationsrunde wartet am Donnerstag (21 Uhr) aber schon das erste Kaliber. Gegner der Grazerinnen ist nämlich niemand Geringerer als Real Madrid. Mario Karner, Chef der Frauenabteilung der Steirer, ist sich der Außenseiterrolle bewusst: „Das ist für uns ein absolutes Bonusturnier, das wir uns letzte Saison erarbeitet haben. Dass wir das jetzt vor der Meisterschaft noch erleben dürfen, das ist ein Push für die neue Saison.“ Aus dem Spiel gegen Real will man trotz der klaren Ausgangslage viel mitnehmen. Gelingt am Donnerstag im fast ausverkauften Alfredo Di Stefano-Stadion (knapp 5000 Zuschauer sollen dabei sein), in dem Toni Kroos, David Alaba und Co. ihre Heimspiele in der Saison 2020/2021 ausgetragen haben, die ganz große Sensation, würde es im Finale des Qualifikationsturniers wohl gegen Manchester City gehen. Läuft alles nach „Plan“, dann trifft Sturm im Spiel um Platz drei auf den kasachischen Klub Tomiris-Turan.