Am Montagabend wurde in der Wiener Marx-Halle wieder der begehrte "Bruno" vergeben. In der Kategorie "Spieler der Saison" wurde ein Fußballer des SK Sturm ausgezeichnet: Jakob Jantscher setzte sich gegen seine beiden Kontrahenten des FC Salzburg, Rasmus Kritensen und Karim Adeyemi, durch.

Auch bei den Frauen ging der Titel in die Steiermark: Annabel Schasching hat die Trophäe zur "Spielerin der Saison" erhalten - und auch ihre Mannschaft wurde ausgezeichnet: Die Frauen-Auswahl des SK Sturm wurde zur "Frauenmannschaft der Saison" ausgezeichnet.

Mit Michael Liendls "Traumtor der Saison", das der GAK-Kicker noch für den WAC erzielt hatte, ging ein weiterer "Bruno" in die Steiermark.