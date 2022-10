Es geht auch so: Am 18. September spielte der SK Sturm in der "Merkur Arena" gegen Lustenau. Ankick war um 14.30 Uhr, mitten am Nachmittag. Das Besondere dabei waren weniger der Gegner oder Sturms 2:0-Sieg als vielmehr, dass in der ersten Spielhälfte das Flutlicht ausgeschaltet blieb.