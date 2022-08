Waldbrände in Spanien, ausgetrocknete Flüsse in Frankreich, eine Hitzewelle in China und den USA, schwere Unwetter in Österreich …

Für manche die üblichen Wetterkapriolen, für andere Beweis einer irreversiblen Klimakatastrophe, die große Teile unserer Erde bald in eine unwirtliche Mistgstetten verwandelt. Was den einen kein Grund zur Beunruhigung ist, treibt andere zu immer verzweifelteren Aktionen.