So ein Sommer kommt wohl niemals wieder, dürfte sich in diesen Tagen, da die Mitteleuropäer hinterrücks von der nächsten Hitzewelle erfasst werden, so mancher Fan des FC Bayern denken. Im herkömmlichen Jahreszyklus beherrschen die Gestalter des deutschen Fußballs vor allem die Periode zwischen August und Mai, aber für heuer hatten sich die Regisseure der Produktionsfirma in der Münchner Säbener Straße etwas Besonderes einfallen lassen. Sie stürzten sich mit Todesverachtung ins Sommerloch und füllten es an, bis sie das Fass beinahe zum Überlaufen brachten.