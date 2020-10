Facebook

Es war vorherzusehen. Bereits am Mittwoch hat die Schweiz ihre Nationalteam-Zusammenkünfte und -Turniere aller Altersstufen abgesagt. Und damit zeichnete sich auch eine Absage beim ÖEHV (Österreichischer Eishockey-Verband) ab. In der ersten November-Woche wäre Österreichs-Nationalteam beim Turnier in Bled gestartet (mit Gastgeber Slowenien, Weißrussland, Frankreich). "Wir haben uns heute Morgen mit dem Präsidium abgestimmt. Die Absage ist uns nicht leicht gefallen", sagt Teamchef Roger Bader. Die Entscheidung fiel allerdings vor den vielen bekannt gewordenen Fällen in der ICE-Liga und lange bevor erste Spielverschiebungen bekannt geworden sind.