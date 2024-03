Einen ähnlich straffen Spielplan wie in der ICE verfolgt keine andere A-Nation. In der Schweiz starten die Play-offs erst am kommenden Wochenende. Mit zwei Spielen pro Tag – ebenfalls im 48-Stunden-Rhythmus. Um den Meistertitel rittern insgesamt noch fünf Österreich (Benjamin Baumgartner/Bern, Fabio Hofer/Biel, Bernd Wolf/Lugano, Michael Raffl/Lausanne, Vinzenz Rohrer/ZSC). NHL-Hoffnung David Reinbacher kämpft mit Patrick Obrist (beide Kloten) gegen den Abstieg. In den Mittelpunkt des eidgenössischen Interesses ist vor allem Vinzenz Rohrer gerückt. Der nach Baumgartner (31 Scorerpunkte) und Dominic Zwerger (Ambri-Piotta, 22) zum drittbesten österreichischen Punktesammler etablieren konnte.