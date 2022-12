Aus der Wüste - in den Schnee. So oder so ähnlich lassen sich die klimatischen Veränderungen bei Michael Grabner sowie seiner mittlerweile vierköpfigen Familie zusammenfassen. Zu Aidan und Olivia gesellte sich im Vorjahr noch Benjamin. "Die Villacher Heimat genießen", lautet nun die Devise des früheren NHL-Cracks. Er verbringt erstmals seit vielen Jahren wieder Weihnachten im Kreise seiner ganz großen Familie, die teilweise sogar aus Deutschland angereist ist. Logischerweise ließ sich "Grabs" das Derby "seines" VSV gegen den KAC nicht entgehen.