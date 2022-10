Die NHL kann verdammt schnell desillusionierend wirken. In der besten Eishockey-Liga der Welt, wo tagtäglich Millionen an US-Dollar jongliert werden, bleibt kein Platz für große Träume oder Sentimentalitäten. "Als Spieler fühlt man sich wie ein Stück Fleisch", war in der Vergangenheit immer wieder zu hören, wenn diese von A nach B geschickt worden sind. Manche Cracks lernen damit umzugehen, andere zerbrechen daran. Marco Rossi erfährt in diesen Tagen etwa die Brutalität des Geschäfts. Vor einer Woche noch war er der gefeierte Star von Minnesota Wild.