Marco Rossi liest die Namen der Startaufstellung vor. Allesamt Teamkollegen: "Jost-Dewar-Duhaime-Spurgeon-Goligoski and Gustavsson". Die Stimmung in der Minnesota Wild-Kabine nimmt zum Abschluss der Testspiel-Phase so richtig Fahrt auf. Als der Österreicher fertig ist, ertönt es: "Rossi Baby, Rossi!" Der junge Vorarlberger wirkt als ein Teil jener elitären Gruppe Minnesotas vollständig integriert, dem in diesem Millionengeschäft NHL ihr Allerheiligstes anvertraut wird: der sportliche Erfolg des Klubs im "State of Hockey".