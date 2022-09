Im Lager der Villacher Adler wurden die schlimmsten Befürchtungen am Samstag Gewissheit. Schon am Freitag war Benjamin Lanzinger wenige Stunden vor dem CHL-Auftakt gegen Färjestad (0:7-Niederlage) erkrankt, konnte am Abend nicht einlaufen. Kurz nach dem Spielende hatten plötzlich mehrere Spieler mit ähnlichen Symptomen zu kämpfen. Obwohl man Lanzinger, der einen Magen-Darm-Virus aufgefangen hatte, umgehend von der Mannschaft isoliert hatte, konnte die Ausbreitung offensichtlich nicht gestoppt werden.