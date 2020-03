Facebook

© (c) GEPA pictures/ Jasmin Walter

Wesentlich defensiver gingen beide Mannschaften zu Beginn des dritten Viertelfinalduells im Salzburger Volksgarten ans Werk. Gleich nach 133 Sekunden kamen die Adler zwar zu ihrem ersten Powerplay, doch viel Zählbares kam dabei nicht heraus. Die Salzburger machten es jedoch nicht besser. Der VSV hatte in zwei Unterzahlsituationen wenig Probleme das Unentschieden zu halten. Chris Collins hatte in numerischer Unterlegenheit sogar eine aussichtsreiche Konterchance, scheiterte aber an JP Lamoureux im Tor der Heimischen. 104 Sekunden vor der Pausensirene hatten die Salzburger dann Glück. Ein harmloser Schuss von Layne Viveiros wurde von Florian Baltram noch unhaltbar für Brandon Maxwell zum 1:0 abgefälscht. Kurz davor scheiterte Alexander Lahoda aus kurzer Distanz an Lamoureux.