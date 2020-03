Facebook

Das Villacher warten hat ein Ende, nach vier Jahren standen die VSV-Cracks zuhause wieder im Play-off am Eis. Und beide Teams schenkten einander nichts, starteten mit Vollgas in die Partie. Nach sechs Minuten wurde man erstmals gefährlich. Martin Ulmer setzte die Scheibe allerdings nur an die Stange, Sekunden später scheiterten Adis Alagic und Jerry Pollastrone aus kurzer Distanz an JP Lamoureux. Besser machte es Nico Brunner in Minute acht. Er lenkte Miika Lahtis Hammer unbedrängt über die Linie. Die Bullen-Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten, nach knapp elf Minuten drehte Bud Holloway nach perfekt zu Ende gespieltem Konter jubelnd ab. Dabei sollte es bis zum ersten Kabinengang trotz zweier Druckphasen des vierten Villacher Sturms gegen Drittelende auch bleiben.